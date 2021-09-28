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Ильхам Алиев: Автономия больше не является предметом обсуждения

Ильхам Алиев: Автономия больше не является предметом обсуждения "Я рекомендую странам, которые говорят, что вопрос не решен, подумать о размещении армян на своей территории и создании на своей же территории второго армянского государства".
Внутренняя политика
28 сентября 2021 г. 20:11
Ильхам Алиев: Автономия больше не является предметом обсуждения
Ильхам Алиев

"Я рекомендую странам, которые говорят, что вопрос не решен, подумать о размещении армян на своей территории и создании на своей же территории второго армянского государства".

Как сообщает Report, об этом 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью французскому телеканалу France-24.

Отвечая на вопрос "То есть им не будет предоставлена автономия. Это уже не является предметом обсуждения?", президент сказал: "Совершенно верно, это больше не является предметом обсуждения".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Muxtariyyət artıq müzakirə mövzusu deyil"

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