Ильхам Алиев: День Победы - самая яркая страница нашей истории
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 17:49
Ровно пять лет назад эта территория (село Хоровлу) была освобождена от оккупации, и эта славная история всегда будет жить в наших сердцах.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.
Отметив, что через несколько дней мы будем отмечать пятую годовщину нашей исторической Победы, глава государства подчеркнул:
"8 Ноября – День Победы – самая яркая страница нашей истории. Наша историческая Победа пять лет назад вызвала огромный резонанс во всем мире".
