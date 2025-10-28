Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: День Победы - самая яркая страница нашей истории

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 17:49
    Ровно пять лет назад эта территория (село Хоровлу) была освобождена от оккупации, и эта славная история всегда будет жить в наших сердцах.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

    Отметив, что через несколько дней мы будем отмечать пятую годовщину нашей исторической Победы, глава государства подчеркнул:

    "8 Ноября – День Победы – самая яркая страница нашей истории. Наша историческая Победа пять лет назад вызвала огромный резонанс во всем мире".

    Лента новостей