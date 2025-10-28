İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev: Zəfər Günü bizim tariximizdə olan ən parlaq səhifədir

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:44
    İlham Əliyev: Zəfər Günü bizim tariximizdə olan ən parlaq səhifədir

    Düz beş il bundan əvvəl bu ərazi (Horovlu kəndi) işğaldan azad edildi və bu şanlı tarix hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşündə deyib.

    Bir neçə gündən sonra tarixi Zəfərimizin beşinci ildönümünü qeyd edəcəyimizi söyləyən dövlət başçısı vurğulayıb:

    "8 Noyabr - Zəfər Günü bizim tariximizdə olan ən parlaq səhifədir. Beş il bundan əvvəl tarixi Zəfərimiz bütün dünyaya səs salıb".

    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cəbrayıl
    Ильхам Алиев: День Победы - самая яркая страница нашей истории
    President Ilham Aliyev: Victory Day is the brightest page in our history

