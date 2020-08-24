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Report Georgia

Ильхам Алиев: Беспокоящие людей проблемы должны найти решение

Ильхам Алиев: Беспокоящие людей проблемы должны найти решение "В настоящее время реализуется четвертая программа регионального развития"
Внутренняя политика
24 августа 2020 г. 14:39
Ильхам Алиев: Беспокоящие людей проблемы должны найти решение

"В первую очередь необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки. Проблемы, беспокоящие людей, должны найти решение".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"В настоящее время реализуется четвертая программа регионального развития, и в составлении этих программ особую роль сыграли обращения с мест. Эти программы были составлены именно на основе поступивших с мест обращений, и они последовательно реализуются. Если бы в 2004 году не была принята первая программа, а в последующие годы – другие программы, то сегодня регионы Азербайджана не смогли достичь такого развития. Во всех регионах мы либо завершаем основные инфраструктурные проекты, либо же очень близки к этому”, - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İnsanları narahat edən problemlər həllini tapmalıdır"

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