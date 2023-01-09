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Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в мире как сильное спортивное государство

Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в мире как сильное спортивное государство "Отмечая все это, хочу еще раз сказать, что Азербайджан зарекомендовал себя в мире как сильное спортивное государство, и в целом позиция нашей страны на мировой арене с каждым годом укрепляется".
Внутренняя политика
9 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в мире как сильное спортивное государство

Азербайджан зарекомендовал себя в мире как сильное спортивное государство, и в целом позиция нашей страны на мировой арене с каждым годом укрепляется.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев заявил 9 января на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.

"Мы проводим нашу политику последовательно. В Азербайджане царят стабильность, мир, безопасность, ведутся широкомасштабные строительные работы. Наша историческая победа является источником гордости для каждого азербайджанца, для каждого гражданина, для всех азербайджанцев мира. И будущее поколение мы будем воспитывать в духе патриотизма, так же как мы это делали всегда, и воспитали такое прекрасное молодое поколение, которое высоко поднимает флаг нашей страны как на спортивных аренах, так и на поле боя. Абсолютным большинством участников Второй Карабахской войны была молодежь - молодежь, воспитанная на основе нашей политики, получившая прекрасное воспитание как в обществе, так и в семьях. Этот фактор, безусловно, проявляет себя во всех сферах. То есть уже более двух лет наш народ живет как народ-победитель, и этот фактор, вызывающий чувство гордости, отныне останется с нами навеки. Просто каждый из нас в своей области, в своей деятельности должен быть достоин этой святой Победы. Я уверен, что сейчас наши спортсмены, принимая участие в международных соревнованиях, выступают совершенно с другим задором, и даже как-то по-другому, и еще раз подтверждают ту истину, что мы являемся народом-победителем", - заявил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan has asserted itself in the world as a strong sports nation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan özünü dünyada güclü idman dövləti kimi təsdiqləyib"

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