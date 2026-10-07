Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит добиваться выяснения судьбы пропавших без вести

Азербайджан и впредь будет продолжать мобилизовывать все свои ресурсы с целью выяснения участи лиц, чья судьба остается неизвестной.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Глава государства подчеркнул, что ни один наш пропавший без вести гражданин не забыт, и выяснение их судеб всегда находится в центре внимания государства.

"Наш моральный долг – оказывать всестороннюю поддержку и проявлять заботу о каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией, разделять их боль", - отметил он.

"Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне, и освобождение наших земель от оккупации открыли новые возможности для поиска пропавших без вести граждан. Сегодня Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, еще более расширив свою деятельность, принимает интенсивные меры с целью установления местонахождения пропавших без вести граждан, обнаружения массовых захоронений", - подчеркнул президент.