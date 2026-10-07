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    Prezident: İtkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi işləri davam etdiriləcək

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:04
    Prezident: İtkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi işləri davam etdiriləcək

    Azərbaycan bundan sonra da taleyi naməlum şəxslərin aqibətinə aydınlıq gətirmək məqsədilə bütün imkanlarını səfərbər etməyə davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikir Prezident İlham Əliyevin "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə qeyd olunub.

    Dövlət başçsı bildirib ki, itkin düşmüş heç bir Azərbaycan vətəndaşı unudulmur və onların taleyinin müəyyənləşdirilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir:

    "Bu faciə ilə üzləşmiş hər bir ailəyə hərtərəfli dəstək və qayğı göstərmək, onların acılarını bölüşmək mənəvi öhdəliyimizdir. Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi Zəfər və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi itkin düşmüş vətəndaşlarımızın axtarışı üçün yeni imkanlar açmışdır. Bu gün Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası fəaliyyətini daha da genişləndirərək itkin düşmüş vətəndaşların yerinin müəyyənləşdirilməsi, kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi məqsədilə intensiv tədbirlər həyata keçirir".

    İlham Əliyev İtkin düşmüş şəxslər Azərbaycan vətəndaşı Əsir və itkin düşmüş şəxslər
    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит добиваться выяснения судьбы пропавших без вести
    President Ilham Aliyev: None of our missing citizens are forgotten
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