Ильхам Алиев: Азербайджан играет объединяющую роль для укрепления исламской солидарности
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:41
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Все прекрасно знают, какие огромные усилия мы прилагаем для укрепления исламской солидарности и играем здесь объединяющую роль.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Глава государства подчеркнул, что условия для этого создают как наша история и сегодняшний день, так и наши политические шаги и возможности.
İlham Əliyev: İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün birləşdirici rol oynayırıq
President Ilham Aliyev: We play a unifying role to strengthen Islamic solidarity
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