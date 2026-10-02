İlham Əliyev: İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün birləşdirici rol oynayırıq
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 11:21
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Azərbaycan İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün birləşdirici rol oynayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı söyləyib.
"Hamı yaxşı bilir ki, İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün nə qədər böyük səylər göstəririk və burada da birləşdirici rol oynayırıq. Bizim həm tariximiz və bu günümüz, siyasi addımlarımız və imkanlarımız buna şərait yaradır", - dövlət başçısı qeyd edib.
Ильхам Алиев: Азербайджан играет объединяющую роль для укрепления исламской солидарности
President Ilham Aliyev: We play a unifying role to strengthen Islamic solidarity
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