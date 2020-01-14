​Ильхам Алиев : “2019 год был успешным для нашей страны”

“Могу сказать, что в целом 2019 год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, обеспечено устойчивое развитие страны. Таким образом, достигнуты большие успехи и в политической, и в экономической, и в социальной сферах. Азербайджан жил в условиях стабильности. Стабильность – основное условие для развития любой страны”.

Как передает “Report”, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

“Считаю, что результаты, достигнутые в прошлом году в экономической сфере, удовлетворительные. Таким образом, валовой внутренний продукт вырос на 2,2 процента. Это – хороший результат, особенно если учесть, что в ненефтяном секторе данный рост составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, при этом в ненефтяном секторе промышленное производство выросло на 14 процентов. Это - проявление работы, проделанной в последние годы в области промышленности. Промышленное производство в Азербайджане выросло как за счет государственных средств, так и в результате деятельности частного сектора. Уверен, что этот рост и в дальнейшем будет устойчивым.

Сельское хозяйство выросло примерно на 7 процентов. Особенно высоким этот рост был в растениеводстве – более чем на 10 процентов. Это тоже результат проделанной работы. Инфляция составила всего 2,6 процента, а денежные доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Таким образом, реальные доходы населения выросли. Считаю, что это является одним из основных вопросов для любой страны. Наш ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов. Это тоже очень хороший результат. Этот рост обусловили внимание, оказываемое в последние годы деятельности частного сектора, предоставление льготных кредитов, проводимые реформы, связанные с субсидиями, и другие меры.

Наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки – 51 миллиарда долларов. Должен отметить, что по валютным резервам на душу населения Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составляет 6 миллиардов долларов, что является прекрасным результатом”.