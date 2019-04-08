Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Шамкире 14 млн манатов

8 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир - Зяям- Дюярли- Шиштепе-Байрамлы Шамкирского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Шамкир - Зяям- Дюярли- Шиштепе-Байрамлы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемьдесять пять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 14 млн манатов.