Хроника Западного Азербайджана: Запад втягивает Армению в новую войну

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был представлен аналитический сюжет под названием "Армения вновь выдвинет претензии к Азербайджану...".

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был представлен аналитический сюжет под названием "Армения вновь выдвинет претензии к Азербайджану...".

Как передает Report, в материале говорится, что состоявшаяся 5 апреля этого года в столице Бельгии Брюсселе встреча в формате Армения - Евросоюз - США, где, как утверждалось, обсуждались вопросы "развития экономики" Армении, стала началом формирования новых политических условий на Южном Кавказе.

Было отмечено, что выделенные Армении 270 млн евро и 65 млн долларов являются лишь маскировкой реальных планов.

"Евросоюз и США ежегодно оказывают Армении финансовую помощь. Естественно, брюссельской встрече была придана экономическая подоплека, а реальной целью была договоренность о военной поддержке Армении. Тот факт, что армянская сторона уже открывает огонь по всем приграничным территориям, указывает на перспективу возобновления фазы эскалации в регионе", - подчеркивается в выпуске.