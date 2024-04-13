О нас

Хроника Западного Азербайджана: Запад втягивает Армению в новую войну

Хроника Западного Азербайджана: Запад втягивает Армению в новую войну В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был представлен аналитический сюжет под названием "Армения вновь выдвинет претензии к Азербайджану...".
Внутренняя политика
13 апреля 2024 г. 01:12
Хроника Западного Азербайджана: Запад втягивает Армению в новую войну

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" был представлен аналитический сюжет под названием "Армения вновь выдвинет претензии к Азербайджану...".

Как передает Report, в материале говорится, что состоявшаяся 5 апреля этого года в столице Бельгии Брюсселе встреча в формате Армения - Евросоюз - США, где, как утверждалось, обсуждались вопросы "развития экономики" Армении, стала началом формирования новых политических условий на Южном Кавказе.

Было отмечено, что выделенные Армении 270 млн евро и 65 млн долларов являются лишь маскировкой реальных планов.

"Евросоюз и США ежегодно оказывают Армении финансовую помощь. Естественно, брюссельской встрече была придана экономическая подоплека, а реальной целью была договоренность о военной поддержке Армении. Тот факт, что армянская сторона уже открывает огонь по всем приграничным территориям, указывает на перспективу возобновления фазы эскалации в регионе", - подчеркивается в выпуске.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXronika: “Qərb Ermənistanı müharibə mərhələsinə sürükləyir”

Другие новости из категории

Представители комитета ЕС по политике и безопасности посетили Агдам
ФотоПредставители комитета ЕС по политике и безопасности посетили Агдам
12 апреля 2024 г. 17:59
Члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции посетили Ханкенди
ФотоЧлены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Ханкенди
12 апреля 2024 г. 17:02
Члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции посетили Шушу
ФотоЧлены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Шушу
12 апреля 2024 г. 13:55
Представители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части
ФотоПредставители Госкомитета по работе с религиозными организациями посетили воинские части
12 апреля 2024 г. 13:49
Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны
Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны
12 апреля 2024 г. 11:13
В Карабах отправились члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции 1997 года
ФотоВ Карабах отправились члены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" 1997 года
12 апреля 2024 г. 09:41
Ветер в Азербайджане не стихнет до завтра
Ветер в Азербайджане не стихнет до завтра
11 апреля 2024 г. 10:42
В Шеки пропала 16-летняя девочка
ФотоВ Шеки пропала 16-летняя девочка
10 апреля 2024 г. 11:38
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
10 апреля 2024 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан
10 апреля 2024 г. 08:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi