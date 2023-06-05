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Хроника Западного Азербайджана: армяне веками использовали азербайджанские баяты

Хроника Западного Азербайджана: армяне веками использовали азербайджанские баяты Сегодня в эфир вышла очередная передача в рамках проекта Хроника Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
5 июня 2023 г. 22:36
Хроника Западного Азербайджана: армяне веками использовали азербайджанские баяты

Сегодня в эфир вышла очередная передача в рамках проекта Хроника Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, гостем выпуска стал профессор Азербайджанского университета языков, ученый-исследователь Аскер Зейналов. Он поделился воспоминаниями о селе Верхние Неджили Зангибасарского района, где родился и вырос.

Говоря о политике депортации и геноцида, осуществленных армянами против азербайджанцев, А.Зейналов отметил, что в 1988 году армянские вандалы демонстративно, жестоко избили директора средней школы села Улуханлы Санана Гадималиева.

Ученый-исследователь, владеющий русским, французским и армянским языками, представил результаты своих исследований и сделанные выводы на основании армянских источников. Он отметил, что армяне использовали азербайджанские названия мест на протяжении многих веков: "Исторические названия мест в Армении свидетельствуют, что эти земли принадлежали азербайджанцам. Город Ереван, древняя огузско-тюркская земля, вырастила интеллигентов, внесших важный вклад в развитие науки и культуры Азербайджана. Это исторические факты. Армяне применили все средства, чтобы стереть эту историю, уничтожить ее и создать нетюркскую Армению на азербайджанских землях. Они организовали массовые убийства и депортации, которые нанесли огромный удар азербайджанскому народу и причинили много страданий".

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация исторических названий наших древних земель, а также доведение до мировой общественности реалий о депортации азербайджанцев армянами, топонимах, которые существовали на этих территориях, но были стерты.

Кроме того, в рамках проекта освещаются размышления историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “Ermənilər əsrlər boyu Azərbaycan bayatılarından istifadə ediblər”

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