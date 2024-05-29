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Афят Мустафаев: Я вернулся в Ходжалы, который покинул в ту морозную ночь

Афят Мустафаев: Я вернулся в Ходжалы, который покинул в ту морозную ночь Когда мы покидали Ходжалы, мы с сотней других жителей пробыли в лесу неделю. Затем мы прибыли в село Каракая в Агдаме. Сейчас мне не верится, что я возвращаюсь в свой родной город, который покинул в ту морозную ночь.
Внутренняя политика
29 мая 2024 г. 07:39
Афят Мустафаев: Я вернулся в Ходжалы, который покинул в ту морозную ночь

Когда мы покидали Ходжалы, мы с сотней других жителей пробыли в лесу неделю. Затем мы прибыли в село Каракая в Агдаме. Сейчас мне не верится, что я возвращаюсь в свой родной город, который покинул в ту морозную ночь.

Как передает Report, об этом сказал Афят Мустафаев, бывший вынужденный переселенец, переехавший в Ходжалы.

"Я с нетерпением жду момента, когда доберусь до своей родной земли. Благодарю нашего президента Ильхама Алиева, нашу доблестную армию, которые подарили нам счастье возвращения. Пусть Всевышний упокоит души шехидов и дарует исцеления гази, которые отдали свои жизни и здоровье во имя освобождения наших земель", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Afət Mustafayev: Şaxtalı gecədə tərk etdiyim Xocalıya qayıtdığıma inana bilmirəm

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