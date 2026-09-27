Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 16:52
    Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью

    Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью.

    Как передает Report, об этом помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в публикации на своей странице в социальной сети "X".

    Он поделился видеороликом в связи с 27 сентября - Днём памяти.

    Представляем данную публикацию:

    Хикмет Гаджиев 27 Сентября – День памяти
    Видео
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    Hikmat Hajiyev: We honor the memory of martyrs with profound respect and gratitude
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