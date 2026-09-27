Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью

Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью.

Как передает Report, об этом помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в публикации на своей странице в социальной сети "X".

Он поделился видеороликом в связи с 27 сентября - Днём памяти.

Представляем данную публикацию: