Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 16:52
Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью.
Как передает Report, об этом помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в публикации на своей странице в социальной сети "X".
Он поделился видеороликом в связи с 27 сентября - Днём памяти.
Представляем данную публикацию:
🇦🇿 27 sentyabr — Anım Günü!— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2026
27 September — Remembrance Day!
Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq.
We honor the memory of our martyrs with profound respect and gratitude. pic.twitter.com/l11aZTF7tQ
Видео
Hikmat Hajiyev: We honor the memory of martyrs with profound respect and gratitude
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