İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Hikmət Hacıyev: Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 16:52
    Hikmət Hacıyev: Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq
    Hikmət Hacıyev

    Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirib.

    O, 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı videoçarx paylaşıb.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Hikmət Hacıyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью
    Hikmat Hajiyev: We honor the memory of martyrs with profound respect and gratitude
    MiniBoss
    MiniBoss

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