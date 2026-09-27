Hikmət Hacıyev: Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 16:52
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Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirib.
O, 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı videoçarx paylaşıb.
Paylaşımı təqdim edirik:
🇦🇿 27 sentyabr — Anım Günü!— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2026
27 September — Remembrance Day!
Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq.
We honor the memory of our martyrs with profound respect and gratitude. pic.twitter.com/l11aZTF7tQ
Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью
Hikmat Hajiyev: We honor the memory of martyrs with profound respect and gratitude
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