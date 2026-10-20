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    Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Минкультуры — распоряжение

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 16:04
    Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Минкультуры — распоряжение

    Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Министерства культуры.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с деятельностью комплекса.

    Согласно документу, Кабинету министров поручено обеспечить финансирование связанных с этим расходов за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Министерства культуры, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

    Документ вступает в силу со дня подписания.

    Ильхам Алиев Мемориальный Комплекс Гянджи Распоряжение президента Ильхама Алиева
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