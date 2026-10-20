Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Минкультуры — распоряжение

Гянджинский мемориальный комплекс передан в подчинение Министерства культуры.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с деятельностью комплекса.

Согласно документу, Кабинету министров поручено обеспечить финансирование связанных с этим расходов за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Министерства культуры, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Документ вступает в силу со дня подписания.