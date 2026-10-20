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    Gəncə Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib - Sərəncam

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:56
    Gəncə Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib - Sərəncam

    Gəncə Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Gəncə Memorial Kompleksinin fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamda deyilir:

    "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Gəncə Memorial Kompleksinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram:

    1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılsın.

    2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

    2.1. Gəncə Memorial Kompleksinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tələb olunan zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsinin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilməsini təmin etsin;

    2.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

    3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir".

    İlham Əliyev Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Gəncə Memorial Kompleksi
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