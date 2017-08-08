Группа азербайджанских студентов и активистов молодежных организаций посетит Марокко

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Группа из 8 азербайджанских студентов и активистов молодежных организаций посетит Марокко.

Как сообщает Report, делегация пробудет в Марокко с 9 по 18 августа.

В рамках визита, организованного при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана и соответствующего ведомства Марокко, делегация посетит Рабат, Касабланку, Фес и Марракеш, где ознакомится с важными туристическими памятниками этих городов, а также проведет встречи с официальными лицами страны.

Перед отъездом члены делегации посетили посольство Марокко, где они провели встречу с послом Адилем Эмбаршем и замминистра молодежи и спорта Интигамом Бабаевым.