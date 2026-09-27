Государственные лица посетили парк Победы в Баку

Премьер-министр Али Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие государственные и правительственные лица посетили парк Победы в Баку по случаю 27 Сентября – Дня памяти.

Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориальному камню, почтив память шехидов.

На основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны солдатам и офицерам, всем нашим шехидам, ежегодно 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.