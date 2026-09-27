Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Государственные лица посетили парк Победы в Баку

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 10:46
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку

    Премьер-министр Али Асадов, глава Администрации президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие государственные и правительственные лица посетили парк Победы в Баку по случаю 27 Сентября – Дня памяти.

    Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориальному камню, почтив память шехидов.

    На основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения к героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны солдатам и офицерам, всем нашим шехидам, ежегодно 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.

    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    27 Сентября – День памяти Парк Победы
    Фото
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Фото
    State officials visit Victory Park in Baku
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