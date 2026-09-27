İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 10:25
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar

    27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Baş nazir Əli Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, digər dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət və hökumət rəsmiləri xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur.

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər parkında olublar

    Samir Nuriyev Sahibə Qafarova Əli Əsədov 27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA)
    Foto
    Государственные лица посетили парк Победы в Баку
    Foto
    State officials visit Victory Park in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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