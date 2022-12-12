Государственные и правительственные чиновники почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почета

12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, глава Администрации президента Самир Нуриев, другие государственные и правительственные чиновники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее Почета и возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение памяти великого лидера, основателя и основателя современного независимого Азербайджана.

Букеты цветов также были возложены к памятнику на могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.