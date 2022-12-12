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Государственные и правительственные чиновники почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почета

Государственные и правительственные чиновники почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почета 12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 13:27
Государственные и правительственные чиновники почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почета

12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, глава Администрации президента Самир Нуриев, другие государственные и правительственные чиновники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее Почета и возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение памяти великого лидера, основателя и основателя современного независимого Азербайджана.

Букеты цветов также были возложены к памятнику на могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's state and government officials pay respect to Great Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad ediblər

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