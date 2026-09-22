Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2026
- 17:12
Государственные структуры, расположенные в Доме правительства в Баку, с 23 сентября перейдут на дистанционный режим работы в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, удаленный режим работы продлится до 28 сентября.
Решение связано с тем, что трасса "Формулы 1" проходит близ Дома правительства.
Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.
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