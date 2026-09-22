Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 17:12
    Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу

    Государственные структуры, расположенные в Доме правительства в Баку, с 23 сентября перейдут на дистанционный режим работы в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, удаленный режим работы продлится до 28 сентября.

    Решение связано с тем, что трасса "Формулы 1" проходит близ Дома правительства.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir
    State entities in Baku Government House to switch to remote work during F1

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