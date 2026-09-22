Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir
Daxili siyasət
- 22 sentyabr, 2026
- 16:59
Sabahdan, sentyabrın 23-dən Bakıda "Formula 1" yarışı səbəbilə Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, distant qaydada iş rejimi sentyabrın 28-dək davam edəcək.
Bu iş rejimi "Formula 1" trekinin həmin ərazidən keçməsi ilə əlaqədardır.
Qeyd edək ki, "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.
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