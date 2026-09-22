İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 16:59
    Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir

    Sabahdan, sentyabrın 23-dən Bakıda "Formula 1" yarışı səbəbilə Hökumət Evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, distant qaydada iş rejimi sentyabrın 28-dək davam edəcək.

    Bu iş rejimi "Formula 1" trekinin həmin ərazidən keçməsi ilə əlaqədardır.

    Qeyd edək ki, "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Distant iş
    Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу
    State entities in Baku Government House to switch to remote work during F1

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