Госкомитет: Вынужденным переселенцам предложены 253 вакантных рабочих места

При совместной организации министерства труда и социальной защиты населения и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев 24 декабря в поселке Кюрдаханы Хазарского района Баку была организована очередная ярмарка труда для вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в Госкомитете, одним из основных направлений социально-экономической политики президента Ильхама Алиева является увеличение возможностей занятости вынужденных переселенцев, повышение их финансового благосостояния. Первый вице-президент Мехрибан Алиева с особой чуткостью относится к решению социальных проблем вынужденных переселенцев, дает поручения по положительному решению их обращений.

На организованной для вынужденных переселенцев ярмарке были представлены 253 вакантных места 32-х учреждений.

Целью проведения ярмарки труда является поддержка выхода на рынок труда безработных или ищущих работу вынужденных переселенцев, обеспечение их занятости. На ярмарке безработным и ищущим работу были даны направления на вакантные рабочие места в соответствии с их трудовыми навыками, профессиональными умениями и выбором. Желающие изучить новые профессии в соответствии с требованиями рынка труда были зарегистрированы для приглашения на курсы профподготовки или дополнительного образования.

Также была проведена регистрация желающих принять участие в оплачиваемой общественной работе.