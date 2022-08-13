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Госкомитет: Проводятся работы по подготовке к возвращению в город Лачын, села Забух и Сус

Госкомитет: Проводятся работы по подготовке к возвращению в город Лачын, села Забух и Сус В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прошло совещание, посвященное выполнению поручений президента Ильхама Алиева в связи с организацией возвращения жителей освобожденного города Лачын, сел Забух и Сус на ро
Внутренняя политика
13 августа 2022 г. 15:26
Госкомитет: Проводятся работы по подготовке к возвращению в город Лачын, села Забух и Сус

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прошло совещание, посвященное выполнению поручений президента Ильхама Алиева в связи с организацией возвращения жителей освобожденного города Лачын, сел Забух и Сус на родные земли.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

В интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Мы должны вернуться в Лачын, в Забух, в Сус. Я дал указание Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев связаться с жителями города Лачын, сел Сус и Забух, и мы в скором времени вернем их в родные места".

Согласно поручению главы государства, одной из важных задач на сегодняшний день является подготовка к возвращению в эти населенные пункты бывших вынужденных переселенцев.

Перед структурными отделами были поставлены задачи по ускорению работы с жителями города Лачын, сел Забух и Сус, временно поселившимися в различных регионах страны - уточнение списков семей, которые вернутся в эти населенные пункты, проведение необходимых мероприятий по определению их социального статуса и возможностей трудоустройства.

Госкомитет провел также встречу с группой жителей города Лачын, которые с чувством огромной радости заявили, что ждут возвращения в родные края.

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Версия на азербайджанском языке Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə qayıdışın təşkili üçün tədbirlər müəyyən edilib

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