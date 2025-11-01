Госграницу Азербайджана в октябре нарушил 21 человек

За нарушение госграницы Азербайджана в октябре задержаны 21 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в данных Государственной пограничной службы (ГПС) за октябрь 2025 года.

Согласно информации, 5 из них - граждане Азербайджана, по 3 - Алжира и Пакистана, по 2 - Афганистана, Марокко и Украины, по одному - Ирана, Турции, Сенегала и Сирии.