Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Госграницу Азербайджана в октябре нарушил 21 человек

    Внутренняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 10:28
    Госграницу Азербайджана в октябре нарушил 21 человек

    За нарушение госграницы Азербайджана в октябре задержаны 21 человек.

    Как сообщает Report, об этом говорится в данных Государственной пограничной службы (ГПС) за октябрь 2025 года.

    Согласно информации, 5 из них - граждане Азербайджана, по 3 - Алжира и Пакистана, по 2 - Афганистана, Марокко и Украины, по одному - Ирана, Турции, Сенегала и Сирии.

    Госпогранслужба граница нарушители
    Ötən ay 21 nəfər dövlət sərhədini pozub
    21 people detained for violating Azerbaijan's state border last month

    Последние новости

    11:07

    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    11:07

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

    Финансы
    10:58

    Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании

    Другие страны
    10:52

    Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:50

    ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

    Происшествия
    10:48

    ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые

    Другие страны
    10:41

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    10:34

    Трамп-младший посетит Армению

    Другие страны
    10:32
    Видео

    В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

    Происшествия
    Лента новостей