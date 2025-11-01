Госграницу Азербайджана в октябре нарушил 21 человек
Внутренняя политика
- 01 ноября, 2025
- 10:28
За нарушение госграницы Азербайджана в октябре задержаны 21 человек.
Как сообщает Report, об этом говорится в данных Государственной пограничной службы (ГПС) за октябрь 2025 года.
Согласно информации, 5 из них - граждане Азербайджана, по 3 - Алжира и Пакистана, по 2 - Афганистана, Марокко и Украины, по одному - Ирана, Турции, Сенегала и Сирии.
Последние новости
11:07
Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздникаВнешняя политика
11:07
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%Финансы
10:58
Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом ТанзанииДругие страны
10:52
Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы АзербайджанаВнутренняя политика
10:50
ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиковПроисшествия
10:48
ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненыеДругие страны
10:41
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭнергетика
10:34
Трамп-младший посетит АрмениюДругие страны
10:32
Видео