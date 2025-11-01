Ötən ay 21 nəfər dövlət sərhədini pozub
Hadisə
- 01 noyabr, 2025
- 10:19
Ötən ay ərzində dövlət sərhədini pоzduğuna görə 21 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 2025-ci ilin oktyabr ayının icmalında qeyd edilib.
Bildirilib ki, onların 5-i Azərbaycan, 3-ü Əlcəzair, 3-ü Pakistan, 2-si Əfqanıstan, 2-si Mərakeş, 2-si Ukrayna, 1-i İran, 1-i Türkiyə, 1-i Seneqal, 1-i Suriya vətəndaşı оlub.
Son xəbərlər
11:10
Bakıda futzal hakimləri və inspektorlar üçün seminar keçirilibFutbol
11:07
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"Biznes
11:07
Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıbİdman
11:05
İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:03
Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar varDigər ölkələr
11:00
Crossmedia.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 1 il ötürMedia
10:51
Foto
Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilibXarici siyasət
10:47
Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
10:34