    Ötən ay 21 nəfər dövlət sərhədini pozub

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:19
    Ötən ay 21 nəfər dövlət sərhədini pozub

    Ötən ay ərzində dövlət sərhədini pоzduğuna görə 21 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 2025-ci ilin oktyabr ayının icmalında qeyd edilib.

    Bildirilib ki, onların 5-i Azərbaycan, 3-ü Əlcəzair, 3-ü Pakistan, 2-si Əfqanıstan, 2-si Mərakeş, 2-si Ukrayna, 1-i İran, 1-i Türkiyə, 1-i Seneqal, 1-i Suriya vətəndaşı оlub.

    Dövlət Sərhəd Xidməti Dövlət sərhədi sərhəd pozuntusu
    Госграницу Азербайджана в октябре нарушил 21 человек
    21 people detained for violating Azerbaijan's state border last month

