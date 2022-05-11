О нас
Аудио новости

Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось

Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось Город Физули, долгое время находившийся под оккупацией, вновь отстраивается и восстанавливается. 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Профессионального лицея и центральной
Внутренняя политика
11 мая 2022 г. 13:41
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось

Город Физули, долгое время находившийся под оккупацией, вновь отстраивается и восстанавливается. 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Профессионального лицея и центральной больницы на 180 коек в городе Физули и посадили деревья в новом парке.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса от Физулинского избирательного округа № 84, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, город Физули, в котором будет жить около 50 тысяч жителей, будет восстановлен и готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось:

"Второе "умное село" на освобожденных от оккупации территориях будет построено в селе Дёвлятъярлы, также расположенном недалеко от города Физули. Последние церемонии закладки фундаментов еще раз подтверждают, что в Физулинском районе уже дан старт новым реставрационно-строительным работам. Международный аэропорт Физули - один из немногих аэропортов в мире, который был построен в самые кратчайшие сроки в соответствии с международными стандартами".

Депутат отметил, что ведется интенсивная работа по формированию транспортной и логистической инфраструктуры Физулинского района:

"Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, а также автомобильной дороги, соединяющей Горадиз и Зангилан, в том числе дорог Победы Физули-Гадрут, Физули-Шуша, свидетельствует о том, что на освобожденных от оккупации территориях в короткие сроки была запущена фаза восстановления и реконструкции, а этот говорит о том, что процесс заселения пройдет быстрее, чем ожидалось.

Город Физули вступает в новый этап. Мы увидим, как жизнь возвращается к Физули, который долгое время находился под оккупацией. Физули станет городом, построенным в соответствии с новыми и современными стандартами. И это, естественно, означает, что Карабах вернется к жизни еще быстрее".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Füzuli şəhəri gözləniləndən daha qısa müddətdə məskunlaşmağa hazır olacaq"

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi