Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось

Город Физули, долгое время находившийся под оккупацией, вновь отстраивается и восстанавливается. 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Профессионального лицея и центральной

Город Физули, долгое время находившийся под оккупацией, вновь отстраивается и восстанавливается. 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Профессионального лицея и центральной больницы на 180 коек в городе Физули и посадили деревья в новом парке.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса от Физулинского избирательного округа № 84, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, город Физули, в котором будет жить около 50 тысяч жителей, будет восстановлен и готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось:

"Второе "умное село" на освобожденных от оккупации территориях будет построено в селе Дёвлятъярлы, также расположенном недалеко от города Физули. Последние церемонии закладки фундаментов еще раз подтверждают, что в Физулинском районе уже дан старт новым реставрационно-строительным работам. Международный аэропорт Физули - один из немногих аэропортов в мире, который был построен в самые кратчайшие сроки в соответствии с международными стандартами".

Депутат отметил, что ведется интенсивная работа по формированию транспортной и логистической инфраструктуры Физулинского района:

"Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, а также автомобильной дороги, соединяющей Горадиз и Зангилан, в том числе дорог Победы Физули-Гадрут, Физули-Шуша, свидетельствует о том, что на освобожденных от оккупации территориях в короткие сроки была запущена фаза восстановления и реконструкции, а этот говорит о том, что процесс заселения пройдет быстрее, чем ожидалось.

Город Физули вступает в новый этап. Мы увидим, как жизнь возвращается к Физули, который долгое время находился под оккупацией. Физули станет городом, построенным в соответствии с новыми и современными стандартами. И это, естественно, означает, что Карабах вернется к жизни еще быстрее".