Ильхам Алиев: Главной движущей силой роста экономики Азербайджана будет ее обеление

"В первом квартале этого года объем производства промышленной продукции в секторе, не связанном с нефтегазовой добычей, вырос на 23%. Это абсолютный рекорд, и в условиях пандемии, я думаю, что эта цифра, конечно, вызывает уважение к проделанной нами работе". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману .

Президент Азербайджана подчеркнул, что ориентация на ненефтяной сектор была и остается главным приоритетом: "И как я не раз говорил, нам надо забыть о нефтяном секторе. Сегодня, с такими ценами на нефть, постнефтяной период, можно сказать, наступил".

"Поэтому главной движущей силой роста азербайджанской экономики будет ее обеление. И в этом направлении — вывода экономики из тени — очень многое делается. Эта проблема для нас, к сожалению, все еще актуальна. Вопросы от неформальной занятости до уклонения от уплаты налогов переплетены между собой. Меры, которые мы принимаем, дают свои результаты, мы пополняем бюджет. И в прошлом году, и в этом — значительно за счет обеления экономики. Это будет главным движущим фактором", - заявил президент Ильхам Алиев.

Что касается отраслей для развития, в которых имеется большой потенциал, в первую очередь, он отметил сельское хозяйство: "И очень большие инвестиции были вложены, и рост достаточно существенный. Транспортно-логистическая сфера. На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты. Мы являемся страной, которая активно участвует в транспортном коридоре Восток — Запад. Это часть коридора "Один пояс — один путь". И коридор Север — Юг, а также, как я уже отметил, Север — Запад. Поэтому создание транспортно-логистической инфраструктуры завершено. Сегодня мы работаем с партнерами, с соседями, чтобы увеличить транспортировку и повысить азербайджанские транзитные возможности".