    Глава МИД: Визит Ильхама Алиева в Вашингтон имел важное значение в контексте двусторонних отношений

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 15:29
    В течение этого года наблюдалась положительная динамика в отношениях между США и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.

    По словам министра, визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон в августе имел важное значение в этом контексте:

    "В рамках данного визита между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании, а также состоялись взаимные визиты".

