Глава МИД: Визит Ильхама Алиева в Вашингтон имел важное значение в контексте двусторонних отношений

В течение этого года наблюдалась положительная динамика в отношениях между США и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.

По словам министра, визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон в августе имел важное значение в этом контексте:

"В рамках данного визита между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании, а также состоялись взаимные визиты".