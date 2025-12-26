Глава МИД: Визит Ильхама Алиева в Вашингтон имел важное значение в контексте двусторонних отношений
Внутренняя политика
- 26 декабря, 2025
- 15:29
В течение этого года наблюдалась положительная динамика в отношениях между США и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, представляя итоги внешнеполитической деятельности за 2025 год.
По словам министра, визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон в августе имел важное значение в этом контексте:
"В рамках данного визита между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании, а также состоялись взаимные визиты".
