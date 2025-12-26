XİN başçısı: İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri ikitərəfli münasibətlər kontekstində vacib əhəmiyyətə malik olub
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 15:22
Bu il ərzində ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamika müşayiət olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.
Nazirin sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin avqust ayında Vaşinqtona səfəri bu konteksdə vacib əhəmiyyətə malik olub:
"Həmin səfər çərçivəsində iki ölkə arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, həmçinin bu səpkidə qarşılıqlı səfərlər baş tutub".
