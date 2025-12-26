İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:22
    XİN başçısı: İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri ikitərəfli münasibətlər kontekstində vacib əhəmiyyətə malik olub

    Bu il ərzində ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamika müşayiət olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin avqust ayında Vaşinqtona səfəri bu konteksdə vacib əhəmiyyətə malik olub:

    "Həmin səfər çərçivəsində iki ölkə arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, həmçinin bu səpkidə qarşılıqlı səfərlər baş tutub".

    Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirliyi İlham Əliyev
    Глава МИД: Визит Ильхама Алиева в Вашингтон имел важное значение в контексте двусторонних отношений
    Bayramov: Ilham Aliyev's Washington visit important in context of bilateral ties

