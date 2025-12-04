Глава МИД Азербайджана: Проект TRIPP имеет первостепенное значение для региона

Своевременная реализация проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении) имеет первостепенное значение для региона Южного Кавказа.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

Байрамов подчеркнул, что данный мультимодальный маршрут будет включать железную дорогу, автомагистраль и другие коммуникации.

"TRIPP должен обеспечить беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также принести выгоду для Армении. Как неоднократно заявлялось, значение открытия коммуникаций (в регионе - ред.) не ограничивается только обеспечением устойчивости мира между Арменией и Азербайджаном, но влечет за собой значительные выгоды в гораздо большем масштабе", - сказал глава МИД Азербайджана.