Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос примерно на 15%
Финансы
- 08 января, 2026
- 11:18
Оборот субъектов бизнеса с использованием контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в 2025 году составил 28 млрд 162 млн манатов, что на 14,8% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, на сегодняшний день на территории Азербайджана на 1 января 2025 года установлено 110 518 ККА нового поколения.
Последние новости
12:17
В некоторых частях Абшерона не будет электричестваЭнергетика
12:13
Объем грузоперевозок судами ASCO вырос более чем на 5%Инфраструктура
12:13
Послы Украины и Турции обсудили сотрудничество с ОТГДругие страны
12:07
В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартирыИнфраструктура
11:57
NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа МКС из-за медицинского инцидентаДругие страны
11:50
Премьер Австралии сообщил о создании королевской комиссии после теракта на пляже БондиДругие страны
11:37
Etihad Airways запустит рейсы в Азербайджан летом 2026 годаИнфраструктура
11:33
Фарид Гаибов: Первое международное соревнование года в Азербайджане проходит в ШахдагеИндивидуальные
11:31