    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос примерно на 15%

    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 11:18
    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос примерно на 15%

    Оборот субъектов бизнеса с использованием контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в 2025 году составил 28 млрд 162 млн манатов, что на 14,8% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, на сегодняшний день на территории Азербайджана на 1 января 2025 года установлено 110 518 ККА нового поколения.

