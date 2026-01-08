Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос примерно на 15%

Оборот субъектов бизнеса с использованием контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в 2025 году составил 28 млрд 162 млн манатов, что на 14,8% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, на сегодняшний день на территории Азербайджана на 1 января 2025 года установлено 110 518 ККА нового поколения.