    Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для Израиля

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 11:21
    Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для Израиля

    Миротворческие силы, которые Турция направит в Газу, не будут представлять угрозу для Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью японскому информационному агентству Kyodo News.

    По его словам, для международной стабилизационной миссии, которая обеспечит безопасность в секторе Газа, уже подготовлены силы и начаты соответствующие учения:

    "Цель Турции в участии в такой глобальной миротворческой миссии - внести вклад в гуманитарную помощь и положить конец конфликтам. Наши миротворческие силы не будут представлять угрозу для Израиля".

    сектор Газа миротворческие силы Турция Минобороны Турции Яшар Гюлер
    Yaşar Gülər: Türkiyənin Qəzzaya göndərəcəyi sülhməramlı qüvvə İsrail üçün təhdid olmayacaq
    Minister: Türkiye's peacekeeping force in Gaza won't pose threat to Israel

