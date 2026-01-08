Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для Израиля
В регионе
- 08 января, 2026
- 11:21
Миротворческие силы, которые Турция направит в Газу, не будут представлять угрозу для Израиля.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью японскому информационному агентству Kyodo News.
По его словам, для международной стабилизационной миссии, которая обеспечит безопасность в секторе Газа, уже подготовлены силы и начаты соответствующие учения:
"Цель Турции в участии в такой глобальной миротворческой миссии - внести вклад в гуманитарную помощь и положить конец конфликтам. Наши миротворческие силы не будут представлять угрозу для Израиля".
Последние новости
12:17
В некоторых частях Абшерона не будет электричестваЭнергетика
12:13
Объем грузоперевозок судами ASCO вырос более чем на 5%Инфраструктура
12:13
Послы Украины и Турции обсудили сотрудничество с ОТГДругие страны
12:07
В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартирыИнфраструктура
11:57
NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа МКС из-за медицинского инцидентаДругие страны
11:50
Премьер Австралии сообщил о создании королевской комиссии после теракта на пляже БондиДругие страны
11:37
Etihad Airways запустит рейсы в Азербайджан летом 2026 годаИнфраструктура
11:33
Фарид Гаибов: Первое международное соревнование года в Азербайджане проходит в ШахдагеИндивидуальные
11:31