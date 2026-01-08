İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Yaşar Gülər: Türkiyənin Qəzzaya göndərəcəyi sülhməramlı qüvvə İsrail üçün təhdid olmayacaq

    Region
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:58
    Yaşar Gülər: Türkiyənin Qəzzaya göndərəcəyi sülhməramlı qüvvə İsrail üçün təhdid olmayacaq

    Türkiyənin Qəzzaya göndərəcəyi sülhməramlı qüvvə İsrail üçün təhdid olmayacaq.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Yaponiyanın "Kyodo News" xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qəzza zolağında təhlükəsizliyi təmin edəcək beynəlxalq sabitləşdirici missiya üçün qüvvələr hazırlanıb və təlimlərə başlanılıb:

    "Türkiyənin də belə bir qlobal sülhməramlı missiyanın tərkibində yer almaqda məqsədi humanitar yardımlara töhfə vermək və münaqişələri dayandırmaqdır. Bizim sülhməramlı qüvvəmiz İsrail üçün təhdid təşkil etməyəcək".

    Türkiyə sülhməramlılar Qəzza zolağı İsrail Yaşar Gülər
