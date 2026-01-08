Etihad Airways запустит рейсы в Азербайджан летом 2026 года

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) летом 2026 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку в Абу-Даби.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Рейсы Баку - Абу-Даби начнутся 15 июня.

    Ранее Etihad Airways объявляла, что прямые рейсы между столицами двух стран начнутся 2 марта.

    В настоящее время прямые рейсы из Баку в Абу-Даби и обратно выполняет авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi из ОАЭ. Рейсы выполняются ежедневно.

    Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq
    Number of direct flights from Baku to Abu Dhabi to increase

