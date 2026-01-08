Etihad Airways запустит рейсы в Азербайджан летом 2026 года
Инфраструктура
- 08 января, 2026
- 11:37
Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) летом 2026 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку в Абу-Даби.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Рейсы Баку - Абу-Даби начнутся 15 июня.
Ранее Etihad Airways объявляла, что прямые рейсы между столицами двух стран начнутся 2 марта.
В настоящее время прямые рейсы из Баку в Абу-Даби и обратно выполняет авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi из ОАЭ. Рейсы выполняются ежедневно.
