Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq
İnfrastruktur
- 08 yanvar, 2026
- 11:20
Birləmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) "Etihad Airways" şirkəti Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşlara başlayacaq.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.
Məlumata görə, Bakı-Əbu-Dabi aviareyslərinin yerinə yetirilməsinə iyunun 15-dən start veriləcək. Bundan əvvəl "Etihad Airways" iki ölkənin paytaxtları arasında birbaşa uçuşlara martın 2-dən başlanılacağını bəyan etmişdi.
Hazırda BƏƏ-nin "Air Arabia Abu Dhabi" şirkəti də Bakıdan Əbu-Dabiyə və əks istiqamətdə birbaşa uçuşlar həyata keçirir. Aviarsyeslər gündəlikdir.
