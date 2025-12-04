İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ceyhun Bayramov: TRIPP layihəsi region üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:36
    Ceyhun Bayramov: TRIPP layihəsi region üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir

    "Tramp Marşrutu" (TRIPP - Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçməli olan 42 kilometrlik hissəsi) layihəsinin vaxtında həyata keçirilməsi Cənubi Qafqaz regionu üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    C.Bayramov vurğulayıb ki, bu multimodal marşrut dəmir yolu, avtomobil yolu və digər kommunikasiyaları əhatə edəcək.

    "TRIPP Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz əlaqəni təmin etməli, həmçinin Ermənistan üçün fayda gətirməlidir. Dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, kommunikasiyaların açılması (regionda - red.) yalnız Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün dayanıqlığının təmin edilməsi ilə məhdudlaşmır, həm də daha böyük miqyasda əhəmiyyətli faydalar gətirir", - Azərbaycan XİN başçısı bildirib.

    Ceyhun Bayramov TRIPP Zəngəzur dəhlizi
    Глава МИД Азербайджана: Проект TRIPP имеет первостепенное значение для региона
    Azerbaijani FM: TRIPP of paramount importance for region

    Son xəbərlər

    16:59

    Emin Əmrullayev Gürcüstanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    16:57

    Korrupsiyada şübhəli bilinən Mogerini Diplomatik Kollecin rektoru vəzifəsini tərk edib

    Digər ölkələr
    16:55

    Səfir: Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:54

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib

    Hadisə
    16:52
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Sağlamlıq
    16:52

    Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olub

    Futbol
    16:51

    Mirzoyan: Vaşinqton sammiti Cənubi Qafqaz üçün real "fürsət pəncərəsi" açıb

    Xarici siyasət
    16:50

    "Kapital Bank"dan Beynəlxalq Bankçılıq Günündə daha bir uğur

    Maliyyə
    16:47

    Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti