    В Иране предприниматели проводят забастовку

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 11:18
    На фоне массовых протестов в Иране, продолжающихся 12 дней, предприниматели в разных городах страны проводят забастовку.

    Как передает Report, об этом сообщает Azad Iran.

    Сообщается, что в знак солидарности с протестующими из-за социально-экономического недовольства, предприниматели закрыв свои магазины, вышли на улицы. Так, полностью закрыты рынки в таких городах как, Букан, Мариван, Санандж (Синандаш), Дивандер, Бандар-Аббас, Нишапур и Тебриз.

