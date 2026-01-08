В Иране предприниматели проводят забастовку
В регионе
08 января, 2026
- 11:18
На фоне массовых протестов в Иране, продолжающихся 12 дней, предприниматели в разных городах страны проводят забастовку.
Как передает Report, об этом сообщает Azad Iran.
Сообщается, что в знак солидарности с протестующими из-за социально-экономического недовольства, предприниматели закрыв свои магазины, вышли на улицы. Так, полностью закрыты рынки в таких городах как, Букан, Мариван, Санандж (Синандаш), Дивандер, Бандар-Аббас, Нишапур и Тебриз.
