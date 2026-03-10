Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Президент Финляндии позвонил Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 19:13
    10 марта президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Александр Стубб выразил поддержку нашей стране в связи с атакой Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

    Президент Азербайджана поблагодарил за телефонный звонок и оказанную поддержку.

    В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встречи президента Ильхама Алиева с президентом Александром Стуббом и проведенные в ходе них обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений.

    Президенты Азербайджана и Финляндии также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Ильхам Алиев Александр Стубб Удар по аэропорту Нахчывана Финляндия
    Finlandiya Prezidenti İranın Naxçıvana hücumu ilə əlaqədar Azərbaycana dəstəyini ifadə edib
    President of Finland expresses support for Azerbaijan regarding Iran's attack on Nakhchivan
