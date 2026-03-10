Президент Финляндии позвонил Ильхаму Алиеву
10 марта президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Александр Стубб выразил поддержку нашей стране в связи с атакой Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
Президент Азербайджана поблагодарил за телефонный звонок и оказанную поддержку.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встречи президента Ильхама Алиева с президентом Александром Стуббом и проведенные в ходе них обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений.
Президенты Азербайджана и Финляндии также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.