В течение трех часов из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще пять человек

В период с 16:00 до 19:00 в Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 5 человек.

Как сообщает южное бюро Report, эвакуация состоялась через пограничный пункт пропуска "Астара".

Двое из них являются гражданами Азербайджана, трое - Индии.