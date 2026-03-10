Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 19:14
    В период с 16:00 до 19:00 в Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 5 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, эвакуация состоялась через пограничный пункт пропуска "Астара".

    Двое из них являются гражданами Азербайджана, трое - Индии.

    Азербайджан Индия эвакуация граждан
    Üç saat ərzində daha 5 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə olunub
    В течение трех часов из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще пять человек

