В течение трех часов из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще пять человек
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 19:14
В период с 16:00 до 19:00 в Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 5 человек.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация состоялась через пограничный пункт пропуска "Астара".
Двое из них являются гражданами Азербайджана, трое - Индии.
