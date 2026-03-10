İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Üç saat ərzində daha 5 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10 mart, 2026
    • 19:07
    Üç saat ərzində daha 5 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə olunub

    İrandan saat 16:00-19:00 aralığında daha 5 nəfərin Azərbaycana təxliyəsi baş tutub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.

    Onların 2-si Azərbaycan, 3-ü isə Hindistan vətəndaşıdır.

    İrandan təxliyyə
    В течение трех часов из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще пять человек

