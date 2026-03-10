Üç saat ərzində daha 5 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə olunub
Xarici siyasət
- 10 mart, 2026
- 19:07
İrandan saat 16:00-19:00 aralığında daha 5 nəfərin Azərbaycana təxliyəsi baş tutub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.
Onların 2-si Azərbaycan, 3-ü isə Hindistan vətəndaşıdır.
