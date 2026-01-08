İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İranda sahibkarlar tətil keçirirlər

    Region
    • 08 yanvar, 2026
    • 11:31
    İranda sahibkarlar tətil keçirirlər

    İranda 12 gündür davam edən kütləvi etirazlar fonunda ölkənin müxtəlif şəhərlərində sahibkarlar tətil keçirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azad Iran" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sosial-iqtisadi vəziyyətdən narazı olan etirazçılarla həmrəylik əlaməti olaraq mağazalarını bağlayan sahibkarlar küçələrə çıxıblar. Belə ki, Bukan, Mərivan, Sənəndəc (Sinandaş), Divander, Bəndər-Abbas, Nişapur və Təbriz şəhərlərində bazarlar tamamilə bağlanıb.

    В Иране предприниматели проводят забастовку

