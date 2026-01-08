İranda sahibkarlar tətil keçirirlər
Region
- 08 yanvar, 2026
- 11:31
İranda 12 gündür davam edən kütləvi etirazlar fonunda ölkənin müxtəlif şəhərlərində sahibkarlar tətil keçirirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azad Iran" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sosial-iqtisadi vəziyyətdən narazı olan etirazçılarla həmrəylik əlaməti olaraq mağazalarını bağlayan sahibkarlar küçələrə çıxıblar. Belə ki, Bukan, Mərivan, Sənəndəc (Sinandaş), Divander, Bəndər-Abbas, Nişapur və Təbriz şəhərlərində bazarlar tamamilə bağlanıb.
