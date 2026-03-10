Глава МИД Азербайджана и посол Омана обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 18:54
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла-нерезидента Султаната Оман Сейфа бин Рашида Аль‑Джахвари.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами.

    Была подчеркнута важность расширения политического диалога, а также экономического, торгового, культурного и гуманитарного сотрудничества.

    Собеседники также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая рост напряженности и военную эскалацию на Ближнем Востоке. Отмечена взаимная поддержка в вопросе эвакуации граждан обеих стран.

    Стороны подчеркнули значение дальнейшего развития двусторонних отношений, расширения сотрудничества в сфере региональной безопасности, а также проведения визитов на высоком и высшем уровнях.

