Фарид Гаибов: Первое международное соревнование года в Азербайджане проходит в Шахдаге

    Индивидуальные
    • 08 января, 2026
    • 11:33
    В Азербайджане первое международное соревнование года проходит в Шахдаге.

    Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии международного турнира по горнолыжному спорту Azerbaijan Open в туристическом центре "Шахдаг".

    "В открытом чемпионате Азербайджана принимают участие спортсмены из 11 стран. В этом году в Туристическом центре "Шахдаг" пройдут и другие международные соревнования по зимним видам спорта. В марте мы примем чемпионат Европы и финальный этап Кубка мира по могулу", - подчеркнул министр.

    Он заявил, что в Азербайджане развиваются зимние виды спорта:

    "Два азербайджанских спортсмена получили путевки на зимние Олимпийские игры (в Италии, в 2026 году - ред.). Правда, эти спортсмены были приглашены со стороны. Но местные спортсмены также активно развиваются. Я хочу особо подчеркнуть деятельность Федерации зимних видов спорта в этом направлении. Уверен, что в результате проделанной работы в будущем на олимпиадах мы будем представлены именно воспитанниками Федерации".

    Отметим, что турнир продлится до 10 января.

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"
    Farid Gayibov: First int'l competition of year in Azerbaijan taking place in Shahdag

