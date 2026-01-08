İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"

    Fərdi
    • 08 yanvar, 2026
    • 11:03
    Fərid Qayıbov: Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı Şahdağda keçirilir
    Fərid Qayıbov

    Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir.

    "Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, bunu "Şahdağ" Turizm Mərkəzində keçirilən "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turnirinin açılış mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov deyib.

    "Açıq Azərbaycan çempionatında 11 ölkədən idmançılar iştirak edir. Bu il "Şahdağ" Turizm Mərkəzində qış idman növləri üzrə başqa beynəlxalq yarışlar da keçiriləcək. Martda Avropa çempionatına və moqul növü üzrə Dünya Kubokunun final mərhələsinə ev sahibliyi edəcəyik", - nazir vurğulayıb.

    O, qış idman növlərinin Azərbaycanda inkişaf etdiyini söyləyib:

    "Qış Olimpiya Oyunlarına iki Azərbaycan idmançısı vəsiqə qazanıb. Düzdür, həmin idmançılar kənardan dəvət olunublar. Amma yerli idmançılar da yetişir. Mən Qış İdman Növləri Federasiyasının bu istiqamətdə fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. İnanıram ki, görülən işlər nəticəsində gələcəkdə olimpiadalarda məhz burada yetişən yerli idmançılarla təmsil olunacağıq".

    Qeyd edək ki, "Azerbaijan Open" beynəlxalq dağ xizəyi turniri yanvarın 10-da başa çatacaq.

    Dağ xizəyi Qış İdmanı Növləri Federasiyası Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov "Azerbaijan Open"

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    11:22
    Foto
    Video

    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:20

    Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:20

    Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq

    İnfrastruktur
    11:19

    Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:17

    Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    11:03

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"

    Fərdi
    11:01
    Foto

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti