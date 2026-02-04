Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub
Komanda
- 04 fevral, 2026
- 19:40
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
Əvvəlcə "Neftçi" "Murov Az Terminal"ı 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), ardınca isə "Xilasedici" "Ordu" kollektivini 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
Hər iki matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilib.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Gənclər" komandasına 3:0 (25:15, 25:16, 25:13 hesabı ilə qalib gəlib.
Son xəbərlər
19:40
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulubKomanda
19:39
KİV: Aİ səfirləri Kiyevin 90 milyard avro məbləğində maliyyələşdirilmə mexanizmini razılaşdırıblarDigər ölkələr
19:35
Azərbaycan və İrlandiya birgə parlament işçi qruplarının 1-ci iclası keçirilibXarici siyasət
19:30
Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcəkDigər
19:28
Səudiyyə Ərəbistanı klubu portuqaliyalı futbolçunun müqaviləsinin müddətini uzadıbFutbol
19:24
Foto
SOCAR-ın "yaşıl" təyinatlı istiqrazları beynəlxalq mükafata layiq görülübEnergetika
19:22
Nigeriyanın qərbində silahlılar azı 162 nəfəri öldürüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:09
Tailand və Kamboca sərhəd münaqişəsi ilə bağlı vahid qərara gəlməyiblərDigər ölkələr
19:05