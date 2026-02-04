Səudiyyə Ərəbistanı klubu portuqaliyalı futbolçunun müqaviləsinin müddətini uzadıb
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 19:28
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" komandası portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Ruben Neveş ilə yeni müqavilə imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
28 yaşlı futbolçunun sözləşməsi 2029-cu ilin iyun ayına qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Neveş 2023-cü ildə İngiltərənin "Vulverhempton" kollektivindən "Əl-Hilal"a transfer olunub və klubla 2023/2024 mövsümündə Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu, Kral Kubokunu və iki ölkə Super Kubokunu qazanıb.
Bu mövsüm Neveş "Əl-Hilal"ın heyətində bütün turnirlərdə 24 oyunda iştirak edib və 9 qol vurub.
