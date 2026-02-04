İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu portuqaliyalı futbolçunun müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 19:28
    Səudiyyə Ərəbistanı klubu portuqaliyalı futbolçunun müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" komandası portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Ruben Neveş ilə yeni müqavilə imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    28 yaşlı futbolçunun sözləşməsi 2029-cu ilin iyun ayına qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Neveş 2023-cü ildə İngiltərənin "Vulverhempton" kollektivindən "Əl-Hilal"a transfer olunub və klubla 2023/2024 mövsümündə Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu, Kral Kubokunu və iki ölkə Super Kubokunu qazanıb.

    Bu mövsüm Neveş "Əl-Hilal"ın heyətində bütün turnirlərdə 24 oyunda iştirak edib və 9 qol vurub.

    Futbol xəbərləri Ruben Neveş Müqavilə

    Son xəbərlər

    19:40

    Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub

    Komanda
    19:39

    KİV: Aİ səfirləri Kiyevin 90 milyard avro məbləğində maliyyələşdirilmə mexanizmini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    19:35

    Azərbaycan və İrlandiya birgə parlament işçi qruplarının 1-ci iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    19:30

    Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcək

    Digər
    19:28

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu portuqaliyalı futbolçunun müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:24
    Foto

    SOCAR-ın "yaşıl" təyinatlı istiqrazları beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    Energetika
    19:22

    Nigeriyanın qərbində silahlılar azı 162 nəfəri öldürüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:09

    Tailand və Kamboca sərhəd münaqişəsi ilə bağlı vahid qərara gəlməyiblər

    Digər ölkələr
    19:05

    Əbu-Dabidə Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında danışıqların ilk günü başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti