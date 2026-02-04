SOCAR-ın "yaşıl" təyinatlı istiqrazları beynəlxalq mükafata layiq görülüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 04 fevral, 2026
    • 19:24
    İngiltərənin aparıcı maliyyə və biznes analizi nəşri olan "Beynəlxalq Maliyyə Jurnalı" ("International Finance Magazine") tərəfindən təşkil edilən prestijli "Beynəlxalq Maliyyə Mükafatları – 2025" ("International Finance Awards – 2025") çərçivəsində "SOCAR Capital" mühüm beynəlxalq uğura imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) sosial şəbəkədəki hesabında məlumat verilib.

    Bildirilib ki, SOCAR-ın "yaşıl" təyinatlı istiqrazları "Yaşıl layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə ən yaxşı yeni istiqraz – Enerji sektoru – Azərbaycan" (Best New Bond for Green Project Financing – Energy – Azerbaijan) nominasiyası üzrə mükafata layiq görülüb.

    Qeyd edilib ki, bu mükafat SOCAR-ın davamlı inkişaf strategiyasının, "yaşıl enerji" layihələrinə verdiyi ardıcıl dəstəyin və bərpaolunan enerji təşəbbüslərinin beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilməsinin bariz göstəricisidir.

    SOCAR yaşıl enerji "SOCAR Capital"

